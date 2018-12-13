الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية على روسيا

13 ديسمبر 2018 - 11:20 م

قرر قادة الاتحاد الأوروبي، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، 6 أشهر، على خلفية أزمتها مع أوكرانيا.



وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، في تغريدة عبر تويتر، إن "الاتحاد الأوروبي صوّت بالاجماع على تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا، نظرًا لعدم تحقيق أي تقدم في تنفيذ اتفاقيات مينسك".



وكان من المقرر انتهاء فترة العقوبات، في يناير/كانون الثاني 2019، قبل أن يتم تجديدها الخميس.



وإنهاء العقوبات يعتمد على ما إذا كان الاتحاد الاوروبي يرى أن روسيا تحترم اتفاقية مينسك للسلام، الموقعة في 2015.



وبدأت الأزمة بين موسكو وكييف بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش (المقرب من موسكو)، أواخر 2013، وبدء التدخل الروسي في البلاد، بشكل مباشر أو من خلال دعم انفصاليين، في دونباس (شرق) والقرم (جنوب).



وعقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/آذار 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي على موسكو، ويتم تجديدها حتى الآن.



ووقعت كييف وممثلو الانفصاليين، برعاية روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في سبتمبر/ أيلول 2014، اتفاقا بعاصمة روسيا البيضاء حمل اسمها، وعرف باتفاق "مينسك1"، قبل تطويره إلى اتفاق "مينسك 2" الموقع في فبراير/شباط 2015، يقضي بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا وإقامة منطقة عازلة، وسحب الأسلحة الثقيلة.