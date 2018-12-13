بريطانيا: الأزمة اليمنية الأسوأ في العالم

13 ديسمبر 2018 - 11:10 م

قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، الخميس، إن الأزمة في اليمن هي "الأسوأ" في العالم، معربًا عن أمله في إحراز تقدم في محادثات السلام في هذا البلد العربي.



جاء ذلك في تغريدة على "تويتر" نشرها موقع وزارة الخارجية البريطانية.



ونقلت الموقع عن هنت قوله من العاصمة السويدية استوكهولم: "الأزمة في اليمن هي الأسوأ في العالم. 85 ألف طفل توفوا بسبب المجاعة، و14 ألفا يصابون بالكوليرا كل أسبوع".



وأضاف: "اجتمعت بكلا الجانبين (طرفي الحرب في اليمن)، وأعرب كليهما عن بعض الأمل بإمكانية إحراز تقدم".



في وقت سابق الخميس، انتهت جولة المشاورات بين طرفي النزاع في اليمن بالعاصمة السويدية ستوكهولم، باتفاق حول الوضع في الحُديدة، وتفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في تعز، وتبادل أكثر من 16 ألف أسير.

