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"بكري": هنشوف مصر غير الحالية في 2030

الحياة السياسية

مصطفى بكري
مصطفى بكري

المصريون ـ متابعات

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أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه تابع زيارة الرئيس السيسي للعاصمة الإدارية، وحجم الإنجاز ربما سبق الوقت المُحدد لهذا الإنجاز.
وأوضح "بكري" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع الإعلامي سعيد حساسين، مساء الخميس، أن العاصمة الإدارية نموذج لما يجب أن تكون عليه العاصمة، كل المرافق مقر البرلمان والحكومة والبنوك نحن أمام مشروع جديد، ستكون جاذبة للسكان والمصالح الهامة والحيوية للمواطن المصري.
وأضاف أن"الرئيس يتابع بشكل مستمر لهذه المشروعات ونفاجئ يومي الخميس والجمعة الرئيس موجود بشكل شخصي"، مضيفا: "في 2030 هنشوف مصر غير الحالية ما يؤكد أن الرئيس في جعبته الكثير والكثير".

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