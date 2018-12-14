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اعترافات المتهمين بمساعدة مصور فيلم الهرم الإباحي

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اعترافات المتهمين بمساعدة مصور فيلم الهرم الإباحي

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المصريون ـ متابعات

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المتهمون بمساعدة المصور الدنماركي يرون تفاصيل جديدة عن فيديو الهرم
قام الإعلامي سعيد حساسين، مقدم برنامج انفراد، وعضو مجلس النواب، بعرض فيديو لاعترافات المتهمين الذين ساعدوا المصور الدنماركي في صعود الهرم لارتكاب الفعل الفاضح.
وجاء في الفيديو مسن يُدعى عم موسى عمره 55 عامًا، وقال: "أخدت منهم 4 آلاف جنيه ووديتهم لمنطقة ترب المسلمين ولما روحت هناك ملقتش موظف الأثار ونط الباب هو والست وأنا مشيت وهما مشيوا".
وظهرت فتاة تدعى ه. إ، بكالوريوس علوم، في الفيديو وقالت: "المصور الدنماركي قالهم ده حلم الطفولة وعايز اطلع الهرم ونفس الكلام قالته الفتاة الدنماركية".


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