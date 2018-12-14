» الرئيس الفنزويلي يأمر برفع حالة التأهب القصوى في البلاد

14 ديسمبر 2018 - 10:05 ص

أصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمرا بوضع قوات البلاد المسلحة في حالة التأهب القصوى، وذلك من أجل التغلب على "المؤامرات المحتملة".

وقال مادورو - على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية، اليوم الجمعة - "أصدرت أمرا لكل قواتنا العسكرية بأن تكون في حالة تأهب قصوى، وأن تحافظ على المستوى الأقصى للمرابطة والاستعداد والزعامة للتغلب على المؤامرات الإمبريالية وحفظ السلام".

وكان مادورو اتهم - في وقت سابق - مستشار الرئيس الأمريكي للأمن الوطني جون بولتون، بالتخطيط للإطاحة به واغتياله، مشيرا إلى أن بولتون يضع خطة تهدف إلى إثارة العنف وتنظيم انقلاب لتعيين حكومة انتقالية في البلد، وذلك بدعم من كولومبيا.