» قطع المياه 24 ساعة عن 13 منطقة بالجيزة

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الجيزة

ابو النمرس

قطع المياه

قررت  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه لمدة 24 ساعة عن مناطق: "بني يوسف – زاوية أبو مسلم – ترسا – عرب التل – الحرانية – الملاءة – الريغة – فرع كامل – منطقة 6 أكتوبر ، بأبو النمرس – عش سقارة – أجزاء من منى الأمير – أم خنان"، إضافة إلى ضعف المياه بصفة عامة للمناطق الأخرى بمركز ومدينة أبو النمرس.

وقالت الشركة فى بيان لها أن قطع المياه اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة حتى الساعة السادسة مساء غد السبت الموافق، نظرا لعمل الصيانة النصف سنوية بمحطة مياه أبو النمرس.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة ، و من جانبها تعمل الشركة على توفير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.


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