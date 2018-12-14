مصر للطيران الناقل الرسمي للعارضين بالمعرض الأفريقي الأول

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المعرض الافريقى الاول
المعرض الافريقى الاول

وكالات- حنان حمدتو

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الاستثمار

مصر للطيران

المعرض الافريقى

تشارك شركة مصر للطيران، الناقل الوطني والعضو الـ21 في تحالف ستار العالمي، في المعرض التجاري الإفريقي الأول من نوعه في أفريقيا، وذلك كناقل رسمى لضيوف والعارضين والمشاركين في هذا الحدث ، الذي تعقد النسخة الأولى له في مصر لأول مرة ولمدة 7 أيام خلال الفترة من 11 وحتى 17 ديسمبر الجاري .

يعد المعرض منصة للتبادل التجاري والاستثماري والسوق وتمكين المشترين والبائعين والمستثمرين وابرام عدد من الصفقات التجارية مما يوفر فرصة للعارضين لعرض سلعهم وخدماتهم.

شاركت مصر للطيران في هذا المعرض كأحد العارضين والمشاركين في الحدث من خلال جناح دعائي يعرض جميع وأحدث عروض شركة مصر للطيران وبرامجها الترويجية والتسويقية وقد لاقي المعرض اقبالاً كبيرًا من الزائرين والعارضين والحاضرين لهذا المعرض وجلساته.


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