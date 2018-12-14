"البيئة" تنشئ محرقة طبية بوسائل تكنولوجية حديثة

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متابعات- حنان حمدتو

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دمياط

محرقة قمامة

محرقة طبية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن إنشاء محرقة للقمامة بمحافظة دمياط تسبب ضرراً صحياً جسيماً على المواطنين،و تواصل المركز مع وزارة البيئة، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدةً أنه لا صحة لإنشاء محارق للقمامة سواء بمحافظة دمياط أو أي محافظة أخرى، و أن الوزارة حريصة كل الحرص على صحة وسلامة المواطنين وعلى نظافة البيئة والمجتمع، مشيرةً إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والذعر بينهم.

وأوضحت الوزارة فى بيان  المجلس ، أن المحرقة الجاري إنشاؤها هي محرقة طبية حديثة الصنع سوف تستخدم الوسائل التكنولوجية في حرق النفايات الطبية المتولدة من مستشفيات مركز ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط، كآلية لمنع انتقال المخلفات إلى الشوارع ومقالب القمامة مما يؤدي الي انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة.


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