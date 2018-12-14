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القبض على "عبد الرحمن عز" في بريطانيا

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ألقت الشرطة البريطانية القبض على الإخوانى عبد الرحمن عز مساء أمس الخميس، قبل سفره إلى باريس، وذلك حسبما أكدت زوجته فى منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعى" الفيس بوك ".

 وقالت زوجة "عز": "الشرطة البريطانية قامت باحتجاز زوجي عبد الرحمن عز وتمنعه من السفر لباريس وذلك منذ الساعة الرابعة عصرا أمس الخميس 13 ديسمبر 2018، وذلك قبيل دخوله الطائرة مباشرة، زاعمة أن  أن زوجها تم احتجازه واحتجاز كل متعلقاته بدءا من الهاتف المحمول وجهاز اللاب توب و3 كاميرات فيديو وتصوير فوتوغرافي، كما زعمت أنه تم احتجاز زوجها داخل دورات المياه الخاصة بالمطار".



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