حساسين لوزيرة الصحة :أرحمي أبونا شوية

14 ديسمبر 2018 - 11:31 ص

هاجم البرلماني سعيد حساسين، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بسبب نقص الأدوية وما وصفه بالإهمال في مستشفى كرداسة.

وأذاع "حساسين" في برنامجه "انفراد" المذاع عبر فضائية " الرافين بلس "، فيديو له من داخل قبة البرلمان، وقال فيه: "لسنا راضين على أداء وزارة الصحة ولا نرى أي تحسن غير مبادرة 100 مليون صحة التي يرعاها الرئيس السيسي".

وأضاف: "الدواء يباع على الأرصفة، أخطر شيء في الدنيا كلها فين قرار 15 لسنة 2017 يا وزيرة الصحة، القرار طلع وكأنه مش موجود، و إدارة التفتيش الصيدلي مسؤولة عن متابعة الدواء

منتهي الصلاحية من الصيدليات، وهذا لا يحدث، أين دورك يا معالي الوزيرة؟".

وتابع : "كنت عامل حادثة وعشان ألاقي الدواء معرفتش ده عن تجربة شخصية"، معقبا : "هل لحضرتك وكيل وزارة صحة بالجيزة أنا طلبت أقابل الوكيلة ومش عارف أكلمها، لما أنا نائب ومش عارف أكلمها الناس العادية تعمل ايه".

واختتم الإعلامي حديثه مخاطبا وزيرة الصحة: "ارحمينا يا وزيرة الصحة ارحمينا شوية ارحموا أبونا شوية ".