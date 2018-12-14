حساسين لوزيرة الصحة :أرحمي أبونا شوية

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الصحة

السيسي

سعيد حساسين

هالة زايد

الرافيدين بلس

هاجم البرلماني سعيد حساسين، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بسبب نقص الأدوية وما وصفه بالإهمال في مستشفى كرداسة.

وأذاع "حساسين" في برنامجه "انفراد" المذاع عبر فضائية " الرافين بلس "، فيديو له من داخل قبة البرلمان، وقال فيه: "لسنا راضين على أداء وزارة الصحة ولا نرى أي تحسن غير مبادرة 100 مليون صحة التي يرعاها الرئيس السيسي".

وأضاف: "الدواء يباع على الأرصفة، أخطر شيء في الدنيا كلها فين قرار 15 لسنة 2017 يا وزيرة الصحة، القرار طلع وكأنه مش موجود، و إدارة التفتيش الصيدلي مسؤولة عن متابعة الدواء

منتهي الصلاحية من الصيدليات، وهذا لا يحدث، أين دورك يا معالي الوزيرة؟".

وتابع : "كنت عامل حادثة وعشان ألاقي الدواء معرفتش ده عن تجربة شخصية"، معقبا : "هل لحضرتك وكيل وزارة صحة بالجيزة أنا طلبت أقابل الوكيلة ومش عارف أكلمها، لما أنا نائب ومش عارف أكلمها الناس العادية تعمل ايه".

واختتم الإعلامي حديثه مخاطبا وزيرة الصحة: "ارحمينا يا وزيرة الصحة ارحمينا شوية ارحموا أبونا شوية ".


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