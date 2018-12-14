الحكومة ترفع الغرامة وتغلظ عقوبة المخالفين ببطاقات التموين

14 ديسمبر 2018 - 11:43 ص

قال نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تمت الموافقة على تغليظ الغرامات على من يتخلف عن الإبلاغ حالات الوفاة من أجل الاستفادة من التموين وخلافه، لافتًا إلى أن وزارة التموين قامت بعملية تنقية للبطاقات التموينية، موضحًا أنه سيعاقب بالحبس كل من يتحايل للحصول على التموين.

وأضاف "سعد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها " 90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" مساء أمس، الخميس، أن المجلس وافق أيضًا على اللائحة التنفيذية لصندوق مصر السيادي؛ الذي سيتم من خلاله إدارة أصول هذا البلد برأس مال 200 مليار جنيه، متابعًا: "نأمل أن يساعد في الاستثمار".



