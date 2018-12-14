» "البرعي" عن مقارنة مصر بأوروبا: "أرجو أن نتواضع شوية"

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تعجب المحامي الحقوقي نجاد البرعي، من قول المسئولين بأن وضع مصر مثل دول أوروبا من حيث المعيشة.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "لا يجب المقارنة إطلاقا بيننا وبين أوروبا لا من حيث الدخل ولا الأسعار ولا مستويات المعيشة ولا خط الفقر".

وتابع: "وطبعا لا يجب المقارنة معهم في مستويات كالتعليم والصحة والمواصلات".

وأضاف: "وأكيد طبعا في ممارسه الحقوق والحريات واحترامها ومؤسسات العدالة هنا وهناك، ببساطه نتواضع شويه، هما فين واحنا فين".

وقد تفاعل رواد "تويتر" حول تغريدة البرعي، حيث قال علي أحمد: "الحكومة قالك البنزين بثلاثين جنيه، ونسيت أن دخل الفرنسي الشهري الأدنى هو 25 الف جنيه.. ده الحد الأدنى.. و كمان حيزودهم الفين جنيه كمان... احسبها انتوا بقي".

وأضاف آخر: "أحنا شعب يحب الانتخة ومش عاوز يشتغل".



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