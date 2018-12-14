  • الجمعة 14 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:40 م
بحث متقدم
ميلانيا ترمب تكشف عن سرقة نادرة في البيت الأبيض

ميلانيا ترامب تكشف عن سرقة نادرة في البيت الأبيض

الجمارك

بالصور.. تعرف على رئيس مصلحة الضرائب الجديد

حمزة

"حمزة" يقود حملة ضد المحامي سمير صبري

الهرم

شاهد..تفاصيل جديدة تنشر لأول مرة عن فيديو الهرم الإباحي

الافراج عن 120 مسجونا بمناسبة عيد الاضحى

بقرار من الرئيس.. الإفراج عن 676 سجينا

الحوثي يطالب بجثة " خاشقجي" في اتفاقية تبادل الأسري

الحوثي يطالب بجثة "خاشقجي" في اتفاقية تبادل الأسري

السادات

ترامب يوقع قانونًا لتكريم الرئيس الراحل أنور السادات

كاف

"كاف" يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز 2018

وزيرة الصحة

حساسين لوزيرة الصحة :أرحمي أبونا شوية

نقابة الصحفيين (أرشيفية)

"الصحفيين" تعلن انتهاء أزمة رئيس الزمالك

الحوثي يطالب بجثة "خاشقجي" في اتفاقية تبادل الأسري

عرب وعالم

الحوثي يطالب بجثة " خاشقجي" في اتفاقية تبادل الأسري
الحوثي يطالب بجثة " خاشقجي" في اتفاقية تبادل الأسري

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

مقتل "خاشقجي" والوضع اليمني يسيطران على لقاء الجبير وبومبيو

#

مصرية تزعم الزواج من "خاشقجى".. وخطيبته ترد

#

فرنسا للسعودية: اكشفوا عن قتلة خاشقجي بوضوح

#

"حمزة" يكشف المتعهد الذي أخذ جثة "خاشقجي"

الحوثى

اتفاقية

جثة خاشقجي

تلسم الاسري

قال محمد علي الحوثي، القيادي في جماعة "أنصار الله" باليمن، اليوم الجمعة، إن الجماعة ستطالب السعودية بتسليم جثة الصحفي جمال خاشقجي، ضمن اتفاقية الأسرى.

وأضاف الحوثي، أنه في حال إذا وافقت أسرة خاشقجي على تسليم جثته فسوف يكون ضمن قوائم المطلوبين في اتفاقية تبادل الأسري.

وكتب الحوثي، في تغريدة له علي "تويتر": "نرجو إبلاغنا قبل تسليم أسرى بعض الدول ذات العلاقة بالقضية".

وأوضح أن "الموضوع إنساني، والشعب ذاق الأمرّين بسبب انتهاك القانون الإنساني والدولي بما ارتكبه العدوان الأميريكي وحلفاؤه باليمن"، بحسب قوله.

وهاجم رواد تويتر تغريدة الحوثي، حيث طالبه مغردون بإطلاق سراح الصحفيين المختطفين لدى الجماعة.

فيما دعاه آخرون لتسليم جثة الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، الذي قتل على يد حلفائه الحوثيين أواخر العام الماضي.

يذكر أن الحكومة اليمنية والحوثيين توصلوا إلى اتفاق حول تبادل نحو 15 ألف أسير ومعتقل من الجانبين.

واتفق الجانبان على آلية لتنفيذ اتفاق التبادل، الذي سيشمل أفرادًا بعائلة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح ومعتقلي الطائفة البهائية.

ويشمل الاتفاق نحو 8 آلاف من الأسرى موقوفين في سجون الحوثيين، وفق أرقام الوفد الحكومي.

ومن المرجح أن تتم عملية التبادل خلال أربعة أسابيع على أن تتم في اليومين المقبلين عملية تبادل رمزية لعدد قليل من الأسرى من خلال وساطات محلية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» عرفات: تنفيذ محور الدخيلة بتكلفة 492 مليون جنيه
» لجنة استرداد أراضي الدولة تحصل على 7 آلاف حالة كمرحلة أولى
» المرحلة الثانية من مبادرة "أولادنا في عنينا" للكشف عن الأنيميا والعيون
» تشييع جثمان "حسن كامي" إلى مثواه الأخير
» "البرعي" عن مقارنة مصر بأوروبا: "أرجو أن نتواضع شوية"
» "ميدو" مهاجمًا أندية الدوري: "خارج الخدمة"
» ورشة عمل للمديريات المالية لتفعيل وسائل التحصيل الإلكتروني
» قطع المياه 24 ساعة عن 13 منطقة بالجيزة
» الرئيس الفنزويلي يأمر برفع حالة التأهب القصوى في البلاد
» الزمالك يختتم تدريباته استعداداته للقطن التشادي
» التشكيل المتوقع للأهلي أمام "جيما" الإثيوبي

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة