شاهد..تفاصيل جديدة تنشر لأول مرة عن فيديو الهرم الإباحي

14 ديسمبر 2018 - 12:52 م

عرض الإعلامي سعيد حساسين، وعضو مجلس النواب، فيديو جديد يرصد إعترافات المتهمين الذين ساعدوا المصور الدنماركي في صعود الهرم لارتكاب الفعل الفاضح.

وجاء في الفيديو المعروض ببرنامج " انفراد " المذاع عبر فضائية " الرافدين بلس" ، مسن يُدعى عم موسى عمره 55 عامًا، وقال: "أخدت منهم 4 آلاف جنيه ووديتهم لمنطقة ترب المسلمين ولما روحت هناك ملقتش موظف الأثار ونط الباب هو والست وأنا مشيت وهما مشيوا".