حل مشكلة تأخير صرف مستحقات 7 صيادين باليونان

14 ديسمبر 2018 - 04:26 م

كلف محمد سعفان، وزير القوي العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة اليونانية-أثينا، بحل مشكلة 7 صيادين يعملون في ميناء بترا، لضررهم من عدم صرف مستحقاتهم، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج.

وقال المتحدث الرسمي المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، هيثم سعد الدين، إن الوزير تلقى إفادة عاجلة من المستشار العمالي أشرف فؤاد، أكد فيها أنه بعد مفاوضات وصلت إلى مكتب العمل المختص، تم حل مشكلة الصيادين بكتابة تعهد على صاحب مركب الصيد التي كانوا يعملون عليها خلال موسم الصيد «الشنشيلا»، بصرف مستحقات الصيادين السبع فور بدء الموسم بإجمالي 10 آلاف و450 يورو، أي ما يوازي 213 ألف جنيه مصري.

وأوضح المستشار العمالي أن الصيادين السبع هم: «ج .م. ب. أ» ومستحقاته 2700، و«جلال.ح» 700، و«أ.ع.أ.»1050، و«أ.م.أ»2000 و«م.م.ح»،1400، و«م.ش.أ»1400، و«ع.أ.أ» 1200 يورو بإجمالي حوالى 213 ألف جنيه مصرى، وكلهم بعقود موسمية عدا الصياد جمال محمود بدر الدين لديه إقامة ويعمل على المركب منذ 20 عاما.

وأطلع سفير مصر باليونان، محمد فريد منيب، بجميع الإجراءات التي تمت للصيادين، فضلا عن القنصل محمد الليثي، حيث من المقرر أن يتسلم الصيادين العمل فور بدء الموسم الجديد، واستلام مستحقاتهم، ومن المقرر أن يذهبوا إلى بلدهم الاثنين المقبل ويعودوا لاستلام العمل.