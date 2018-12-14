لهذه الأسباب.. السياحة المصرية في ذروة ازدهارها

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مصر

السياحة

سي ان ان

أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن السياحة في ذروة ازدهارها بمصر، خاصة مع كثرة المتاحف الأثرية والتي سيتم افتتاح مجموعة جديدة منها قريبا بشرم الشيخ والغردقة، وستمكن السياح من التعرف على الآثار القديمة مباشرة، دون الحاجة للسفر للأقصر وأسوان.

وأشادت الشبكة بالاكتشافات الأثرية بمصر، موضحة أنها من أكثر الدول التي تم العثور بها على آثار قديمة.

وذكرت الشبكة، أنه لا يمر عام، حتى تعلن وزارة الآثار عن عدد من الاكتشافات التي تذهل العالم أجمع، موضحة أن العام الماضي، شهد وحده العثور على 6 اكتشافات أثرية وهي ثماني مومياوات من سلالة البطالمة في مقبرة دهشور بالقرب من الجيزة، وتمثال أبو الهول في كوم أمبو بأسوان وجبن يعود لعصر الفراعنة وأقدم وشوم في العالم على شكل ثيران وأغنام ومومياء تعود لـ 1000 عام بوادي الملوك.

ورصدت الشبكة الأمريكية، التطورات التي شهدها قطاع الآثار مؤخرًا بمصر، ومنها الأعمال القائمة بالمتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه في 2020، وسيضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، وأعمال الصيانة بمنطقة أهرامات الجيزة.

وذكرت "سي إن إن" خريطة بالأماكن التي يمكن للسياح التعرف على الآثار القديمة بها، عند زيارتهم لمصر ومنها المتحف المصري وأهرامات الجيزة وأبو الهول ومنارة الإسكندرية ووادي الملوك ومعابد الكرنك والأقصر وحتشبسوت وأبو سمبل وواحة سيوة وتل العمارنة.


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