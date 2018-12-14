» مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام جيما الإثيوبي

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جيما الاثيوبي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة محمد يوسف، تشكيل فريقه لمواجهة جيما الإثيوبى في تمام السادسة مساء على ملعب برج العرب، والتي تأتي ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

 وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمي: شريف إكرامي

خط الدفاع: كريم نيدفيد وساليف كوليبالي ومحمد هاني وايمن اشرف

خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية محمد شريف واحمد حمودي

خط الهجوم : ناصر ماهر ومروان محسن

ويجلس علي الدكه ميدو حابر وعلي لطفي ووليد سليمان واسلام محارب وهشام محمد

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