شاهد.. رقية السادات عن تكريم «ترامب» لوالدها: قرار غريب

14 ديسمبر 2018 - 08:45 م

علقت رقية السادات، ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، على تكريم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوالدها بطل الحرب والسلام.

وقالت " السادات " في مداخلة هاتفية على قناة " تن"، إن العالم يتذكر مواقف والدها الداعمة للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة الآمنة في المنطقة، بسبب عبقرية أنور السادات.

وأضافت: "يوم غريب نشهد فيه توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون منح والدي ميدالية الكونجرس الذهبية، والتي حصل عليها قبل والدي جورج واشنطن، ونيلسون مانديلا".