إنشاء مدارس للجاليات المصرية في الخارج

14 ديسمبر 2018 - 08:48 م

كشفت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، أنها تواصلت مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخصوص هذا الأمر، وتجري دراسته والتواصل مع الدول المعنية وفقًا لطلبات الجاليات المصرية، لتوصيل مناهجنا المصرية وإنشاء مدارس مصرية بالخارج.

وذكر بيان أصدرته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء ردًا على استفسار المواطن المصري أحمد عبدالهادي عن إمكانية إقامة مدارس خاصة بالجاليات المصرية في الخارج، فى إطار المبادرة التي أطلقتها وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تحت عنوان "اسأل واقترح مع وزيرة الهجرة".

ونقل البيان عن الوزيرة تأكيدها أن الرد سيشمل كل ما يرد إلى الوزارة بصورة شهرية حرصًا على حل لهذه المشكلات والاستفادة من مقترحاتهم، وأنها حرصت خلال هذا الشهر على وجود ممثلين من البورصة المصرية ووزارتي التضامن والإسكان، للحديث عن المشروعات المقدمة من الإسكان للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى شرح مستفيض حول قانون المعاشات والجزء الخاص بالمصريين بالخارج، وأيضًا حديث ممثل البورصة حول إمكانية مشاركة المصريين بالخارج في البورصة المصرية.

وأكد البيان، أن الوزارة بانتظار كافة التساؤلات والمقترحات من خلال مبادرة "اسأل واقترح مع وزيرة الهجرة" وأن هذا التفاعل أمر مهم للتواصل مع المصريين بالخارج للتعرف على أفكارهم واقتراحاتهم.