» طبيب الأهلي يوضح حجم إصابة «عاشور»

14 ديسمبر 2018 - 08:52 م

كشف الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حجم الإصابة التي تعرض لها حسام عاشور، قائد الفرق، خلال مباراة جيما الإثيوبي، في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال خالد محمود، إن حسام عاشور، تعرض لالتواء في الكاحل أثناء مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي، مضيفًا أن الإصابة غير مقلقة، وأن عاشور سوف يخضع لفحص، غدًا السبت، لتحديد برنامجه العلاجي.

وكان عاشور قد غادر مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي في شوطها الثاني، ليحل محله هشام محمد في المباراة التي أقيمت اليوم، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب. وانتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين، سجّلهما ناصر ماهر ومروان محسن، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.