10 معلومات عن "المحروسة1" الذي سيفتتحه "السيسي" غدًا

14 ديسمبر 2018 - 09:04 م

أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن جميع المناطق العشوائية غير الآمنة تدخل في خطة التسكين في المشروعات التي يتم إنجازها، ومشروع المحروسة بعد افتتاحه يشمل 10 مناطق للتسكين، والمحروسة 2 تشمل 6 مناطق، بينما الأسمرات 3 تضم 10 مناطق، كاشفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح مشروع "المحروسة 1" غدًا.

وأوضح صديق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذا الحي عبارة عن 33 فدانًا، بها 3229 وحدة سكنية، وعمارات للمرأة المعيلة تضم 72 وحدة، وحضانة أطفال على مساحة حوالي 450 مترًا، ومركزًا طبيًا مساحته 1200 متر، ومركزًا تجاريًا على 900 متر، وحدائق وملاعب على 2500 متر، ومسجد يسع 400 مصل ونقطة إطفاء على 950 مترًا، ونقطة شرطة على مساحة 950 مترًا.

ولفت المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات إلى أن تكلفة المشروع حوالي 640 مليون جنيه، وسيتم تسليم المشروع للمواطنين بالفرش والأجهزة الكهربائية كاملاً.