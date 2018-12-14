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بالصور.. السعودية تفرج عن 450 سجينًا إثيوبيًا

عرب وعالم

السعودية تفرج عن 450 سجين إثيوبي
السعودية تفرج عن 450 سجين إثيوبي

وكالات - خالد الشرقاوي

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السعودية

سجناء

إثيوبيا

وصلت عصر اليوم الجمعة إلى مطار بولي الدولي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، المجموعة الأولى من المواطنين الإثيوبيين الذين تم إطلاق سراحهم من سجون جيزان بالسعودية وعددهم 450.

واستقبل المتحدث باسم وزارة الخارجية ملس ألم، المواطنين المفرج عنهم لدى وصولهم إلى المطار.

وتم الإفراج عن 450 مواطنًا إثيوبيًا من سجون جيزان عقب سلسلة من المفاوضات الناجحة مع الحكومة السعودية، علما أنه قد تم إيقافهم بسبب مشاركتهم في أنشطة غير قانونية.

ومن المقرر أن تصل مجموعة أخرى تضم 450 مواطنًا إثيوبيًا آخر هذا الأسبوع.

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية، بأن السلطات السعودية وافقت على الإفراج عن السجناء الإثيوبيين في السجون ومراكز التوقيف بالمملكة.

وفي السياق ذاته، قالت الخارجية الإثيوبية إنها تعمل من خلال قنصليتها العامة في جدة على إعادة 1500 من المواطنين الإثيوبيين الذين دخلوا إلى  السعودية الأسبوع الماضي.

وبينت الوكالة الرسمية أن الخارجية ضاعفت جهودها بهدف ضمان سلامة ورفاهية مواطنيها وبذلت الجهود للوصول إلى رعاياها الذين سُجنوا في جدة.


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