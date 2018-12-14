  • الجمعة 14 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:11 م
بحث متقدم
شريف شيكات

تفاصيل مثيرة عن "شريف شيكات" منفذ هجوم" ستراسبورج"

أرشيفية

هل تملك مصر القدرة على استضافة «الأمم الأفريقية»؟

الرئيس السيسي

10 معلومات عن "المحروسة1" الذي سيفتتحه "السيسي" غدًا

فلسطين

6 شهداء و190 مصابًا فلسطينيًا منذ الاثنين الماضي

ترامب

محامي «ترامب» يخرج عن صمته ويتحدث عن فضائحه الجنسية

افضل لاعب

عاجل.. «صلاح» أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018

القبض

بريطانيا تلقى القبض على عبدالرحمن عز بسبب السترات الصفراء

حسن كامي

سر اختفاء"كامي" عن الساحة الفنية قبل وفاته

أشرف السعد

لو فعل السيسي هذا الأمر لأصبح مثل عمر بن الخطاب

اختراق فيسبوك

فضيحة جديدة تضرب «فيسبوك».. اختراق 6.8 مليون حساب

«الكفراوي» رئيسًا لبعثة الأهلي في إثيوبيا

الرياضة

مجلس الخطيب
مجلس الخطيب

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مدرب "بايرن ميونيخ" على أعتاب الأهلي

#

متعب يكشف عن أسوأ شيء فعله "البدري" مع أبو تريكة

#

قبل نهائي الغد.. التاريخ يرجح كفة الأهلي في رادس

#

نجاح جديد لـ "صلاح" على حساب «أبو تريكة»

المصريون

الاهلى

إثيوبيا

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة النادي، برئاسة بعثة الفريق في إثيوبيا.

وتتجه البعثة يوم الإثنين إلى إثيوبيا استعدادًا لمواجهة فريق جيما الإثيوبي، الجمعة القادم، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على جيما الإثيوبي، مساء اليوم الجمعة، بهدفين دون رد، سجّلهما ناصر ماهر ومروان محسن في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» طائرة أمريكية تعود أدراجها لهذا السبب الغريب
» «أردوغان»: الصراعات بين الشيعة والسنة «فخ»
» بالصور.. السعودية تفرج عن 450 سجينًا إثيوبيًا
» طوارئ بالوادي الجديد لمواجهة النمل الأبيض
» مدرب جيما: سنفاجئ الأهلي في إثيوبيا
» طبيب الأهلي يوضح حجم إصابة «عاشور»
» «صلاح» أول لاعب عربي يحقق هذا الإنجاز
» بالفيديو.. تعليق «صلاح» بعد فوزه بالأفضل في إفريقيا
» تفاصيل تعذيب فتاة صعقًا بالكهرباء حتى الموت علي يد شقيقها
» دوري الأبطال.. الأهلي يتخطى جيما الإثيوبي بهدفين
» «ماكرون»: لن نتفاوض بشأن «البريكست» مجددًا

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة