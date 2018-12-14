القطن يحدد موعد مباراة الإياب أمام الإسماعيلى

أمير سعد
حدد مسئولو القطن الكاميرونى، موعد مباراة الإياب أمام الإسماعيلى، وذلك في إياب دور الــ32 ببطولة دورى أبطال افريقيا.
وحدد القطن يوم 22 من ديسمبر الجاري فى تمام الخامسة مساءً موعدًا للمباراة
ووصلت بعثة الفريق الكاميرونى منذ ساعات استعدادا لخوض مواجهة الذهاب المقرر لها الأحد القادم بالبطولة.
ويتطلع لاعبو الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية باستاد الإسماعيلية تسهل من مهمة الفريق فى لقاء الإياب ولحصد بطاقة العبور للدور المقبل.
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