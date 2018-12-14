» بالفيديو: الحكم الشرعي للعادة السرية للرجل والمرأة

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ممارسة العادة السرية للرجل أو المرأة حرام شرعًا.
وأضاف "عاشور"، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس" على فضائية "الناس"، مساء الجمعة، أن نكاح اليد، أي استخدام اليد لإخراج الشهوة محرمًا شرعًا، وفقًا لما أكده الإمام الشافعي، وقال أن من صفات المؤمنين: "الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ"، لافتًا إلى أنه لا يوجد ملك يمين الآن.
وأضاف أن الإنسان لا يصح أن يستخدم يده لإخراج شهوته بنفسه؛ لأن علماء النفس والاجتماع أكدوا أنه سيعتاد على ذلك ولن يتركه، معقبًا: "نحن نريد زواج أسري صحيح"، ورسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: "سَبْعَة لَا يَنْظُر اللَّه إِلَيْهِمْ يَوْم الْقِيَامَة وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَجْمَعهُمْ مَعَ الْعَالَمِينَ وَيُدْخِلهُمْ النَّار فِي أَوَّل الدَّاخِلِينَ إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا وَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّه عَلَيْهِ: النَّاكِح يَده وَالْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ وَمُدْمِن الْخَمْر وَالضَّارِب وَالِدَيْهِ حَتَّى يَسْتَغِيثَا وَالْمُؤْذِي جِيرَانه حَتَّى يَلْعَنُوهُ وَالنَّاكِح حَلِيلَة جَاره".
ووجه رسالة للشباب قائلا "خرجوا الطاقة اللي عندكم في الجيم وممارسة الرياضة، ولا تجلسوا بمفردكم، وأكثروا من الصلاة والصوم والذكر، فمن يدخل في هذا الأمر لا يخرج منه بسهولة ويتحول لمرض".