» "أديب" يعلق على مداخلة الرئيس السيسي مع شريف عامر

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أشاد الإعلامي عمرو أديب، بمداخلة الرئيس عبدالفتاح السيسي في برنامج "يحدث في مصر" لتهنئة السيدة نحمده سائقة ميكروباص العاصمة الإدارية الجديدة بحصولها على سيارة جديدة.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة، إلى أن الرئيس السيسي يرصد تناول العالم الخارجي الوضع في مصر ومقارنته بالوضع في فرنسا، لافتًا إلى أن كل لتر بنزين في مصر يتم دعه بـ 2 جنيه.
ولفت إلى أن مصر تنفق 130 مليار سنويا على دعم المحروقات، وهو مبلغ كافي لإصلاح الوضع في المدارس المصرية، بينما المجتمع الفرنسي المقتدر الغني رفض دعم المحروقات.
وأضاف: "اللي بيحصل في فرنسا هيحصل بكرة في بلجيكا كمان.. وهما عايزين يصدروا اللي بيحصل عندهم لمصر"، لافتا إلى أن الحكومة المصرية مهتمة بالدعم أكثر من الحكومة الفرنسية، ومنوها بأن القنوات الإخوانية تؤيد ما يحدث في فرنسا لنقله لمصر، متابعا: "الإخوان بيقولوا للمصريين دوروا على سترات صفراء.. أنتم اللي عايزين تروحوا السرايا الصفراء".
وأشار إلى أن المصريين أكثر تحملا من الفرنسيين، موضحا أن الأسرة المصرية تحصل على 1000 جنيه كدعم شهريا، وليس 100 يورو، معقبا: "اوعوا تحولوا الجنيه ليورو، والدولة لا تمن على ولادها.. بصوا لأحداث فرنسا بعين مختلفة، أنتم عايزين تبقوا كده".
وتابع: "عايزين يلبسونا فرنسا، ويلبسونا أحداث الشانزلزيه.. وده مش هيحصل، بلدنا فيها حاجة حلوة، أنتم فاكرين لو ماكرون شاف سيدة على ميكروباص هيساعدها".


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