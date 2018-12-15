حريق "هائل" في بئر بترول برأس سدر لهذا السبب

15 ديسمبر 2018 - 12:00 ص

صرح حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، بأنه شب حريق في بريمة حفر تابعة لشركة «ميديتيرا» المتعاقدة مع الشركة العامة للبترول، إحدى شركات هيئة البترول، لحفر البئر التنموي عسل 34 الذي يقع في منطقة صحراوية على بعد 35 كم جنوب مدينة رأس سدر.



وأوضح عبدالعزيز، في بيان مساء الجمعة، أن الحريق وقع بسبب حدوث تدفق مفاجئ نتيجة زيادة ضغط الغاز، مؤكدا أن الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، حيث تم على الفور تفعيل خطة الطوارئ بالشركة.

