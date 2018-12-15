أردوغان وترامب يتفقان على هذا الأمر بشأن سوريا

15 ديسمبر 2018 - 12:20 ص

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكي سارة ساندرز، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اتفقا على التنسيق من أجل تحقيق أهدافهما المتعلقة بالأمن في سوريا.



جاء ذلك في بيان خطي لساندرز حول الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيسين مساء الجمعة.



وأشارت ساندرز إلى أنّ الرئيسين بحثا مكافحة الإرهاب في سوريا، والعلاقات الثنائية.

