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تعليق ناري لـ"عبدالحفيظ" بعد فوز الأهلي على جيما

الرياضة

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

المصريون ووكالات

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أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري سعادته بفوز فريقه 2 / صفر على ضيفه جيما أبا جيفار الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.
وقال عبدالحفيظ -في تصريحات صحفية عقب المباراة مساء أمس الجمعة: "قدمنا عرضا جيدا وأهدرنا العديد من الفرص الحقيقية، ولكن في النهاية حققنا الهدف المطلوب بتحقيق الفوز، ولدينا شوط آخر في إثيوبيا نتطلع خلاله لتحقيق نتيجة إيجابية تقودنا إلى الدور التالي".
أضاف عبد الحفيظ أن الفريق الإثيوبي جيد على المستوى الفني، ولاعبيه يمتلكون الثقة في نقل الكرة، ولكن الأهلي لديه هدف واحد، وهو تخطي هذه المرحلة، والصعود إلى دور المجموعات.
أوضح أنه سبق وقال إن الأهلي يمر في الوقت الحالي بمرحلة صعبة، وصفها بمرحلة "القلب الجامد"، مشيرا إلى أن الفريق لديه العديد من الارتباطات الهامة خلال المهمة المقبلة سواء بمواجهة النجوم في الدوري المصري أو السفر بعدها إلى إثيوبيا لمواجهة جيما في لقاء العودة.
وتابع أن الأهلي بعد مباراة العودة أمام بطل إثيوبيا، سيكون على موعد مع مباراتي إنبي والداخلية بالدوري المحلي. وهما المباراتان اللتان يتطلع فيها الفريق الأحمر للفوز بهما لمواصلة الزحف نحو صراع المنافسة على اللقب الذي توج به الأهلي في المواسم الثلاثة الأخيرة.
وكان الأهلي عانى من النتائج المهتزة في الفترة الأخيرة عقب خسارته أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يودع بطولة كأس زايد للأندية (البطولة العربية) من دور الستة عشر أمام فريق الوصل الإماراتي، مما تسبب في إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من تدريب الفريق وتعيين مساعده محمد يوسف كمدير فني مؤقت.

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