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إجلاء 8 آلاف شخص من مدينة ألمانية لهذا السبب

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الشرطة الألمانية تبحث عن سوري "خطط لهجوم"
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المصريون ووكالات

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ذكرت السلطات الأمنية الألمانية أمس الجمعة، أنها تمكنت من إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية بمدينة كولونيا غربي البلاد.
واضطر نحو 8 آلاف شخص في المدينة إلى مغادرة منازلهم أمس الجمعة، على نحو مؤقت عقب العثور على القنبلة التي تزن خمسمائة كيلو جرام وعثر عليها صباح اليوم.
لم تتمكن السلطات من إبطال مفعول القنبلة الإنجليزية الصنع إلا في المحاولة الثانية وبحضور قوة كبيرة من المختصين في إبطال مفعول القنابل والقوات المساعدة، وتمكنت المدينة من إلغاء حالة الإنذار في السابعة وثلاثة عشرة دقيقة من مساء اليوم.
بلغ قطر منطقة الإجلاء حول مكان العثور على القنبلة بحي براونسفيلد بالمدينة حوالي 500 متر.
وأضاف المسؤولون بالمدينة أنه تم إيقاف حركة قطارات الضواحي والحافلات في محيط المنطقة، كما تم إغلاق المجال الجوي فوقها.
شارك في العملية حوالي 250 معدة تابعة للإطفاء والشرطة والقوات المساعدة لها.

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