ذهب ليشيع صديقه .. فمات بجانب النعش بكفر الشيخ

15 ديسمبر 2018 - 05:31 ص

قصة مؤلمة حدثت في مدينة فوة بمحافظة الشيخ بعد إعلان وفاة رجل داخل مسجد القناوي أثناء صلاة الجمعة ، لكن القصة أكبر من ذلك بكثير حيث ذهب أن المتوفي كان ذاهبًا لصلاة الجنازة على صديقه إلا أنه توفي هو الآخر .



وذهب التاجر "إسماعيل . أ" إلى مسجد القناوي متأثرا بحالة الحزن التي سيطرت عليه في أعقاب علمه بوفاة صاحب عمره ، ليذهب معه إلى مثواه الأخير .



وقال أحد المصلين أن المتوفى طلب من أحد العاملين سجادة صلاة ليقوم بصلاة الجمعة عليها بسبب ازدحام المسجد ، وبعدها سقط وسط المكان ليتفاجأ المصلين بوفاته.



