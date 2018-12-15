  • السبت 15 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:51 م
بحث متقدم
خاشقجي

«ترامب» حريص على معاقبة قتلة «خاشقجى»

الرئيس السيسي

إحصائيات صادمة عن مرضى مبادرة 100 مليون صحة

المشدد لبائع قتل جاره بباب الشعرية

المشدد 10 سنوات لمتهم بـ"خلية مدينة نصر الثانية"

الرئيس السيسي

بث مباشر.. "السيسى" يفتتح عددًا من المشروعات التنموية

صلاح

تعليق «أديب» على فوز صلاح بلقب الأفضل فى أفريقيا

الهرم

إخلاء سبيل المتورطين فى فيديو الهرم الفاضح

صلاح

شاهد.. رد فعل فتاة رأت "صلاح" فى مستشفى ببريطانيا

سد النهضة

مهندسو "سد النهضة" بعضهم اتسجن والآخر انتحر

الزمالك

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقطن التشادي

الرئيس السيسي

الرئيس يفتتح عددًا من المشروعات اليوم.. تعرف عليها

الرئيس يكشف

إحصائيات صادمة عن مرضى مبادرة 100 مليون صحة

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

"مشيخة الأزهر" تستضيف 100 مليون صحة لمدة شهر

#

البنك الأهلي المصري يطلق المرحلة الاولي من مشاركته في مبادرة " 100 مليون صحة "

#

مسح طبي لـ10 ملايين مواطن بالمرحلة الأولى لـ« مليون صحة»

#

شركة مياه الشرب بالاسكندرية تشارك فى حملة 100 مليون صحة

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن الإحصائيات التي توصلت إليها مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقتها وزارة الصحة بناء على تعليماته خلال الفترة الماضية وتهدف إلى مسح طبي على مستوي أنحاء الجمهورية بجميع المحافظات وصرف العلاج لمرضى فيروس سي.

وقال الرئيس السيسي إنه تم إجراء المسح الطبى حتى الآن على 17 مليون مواطن فى المرحلة الأولى وجزء من المرحلة الثانية ضمن مبادرة 100 مليون صحة، بينهم 700 ألف مصاب بفيروس سى، 11 مليون مصاب بأمراض غير سارية، ليصل الرقم لـ11.7 مليون إنسان مصر يعانون مشكلات صحية وتختلف المشكلة من إنسان لآخر وقد تجتمع الأمراض فى إنسان، مستطرد: "إحنا بنعمل فى نفسنا كدا ليه؟.. 17 مليون إنسان بينهم 11 مليون إنسان بعافية بشكل أو بآخر".

وأضاف خلال فعاليات افتتاح عدد من المشروعات التنموية اليوم: "قلت للدكتورة وزيرة الصحة أعملى حسابك تطلعى قدام الناس عشان نحلل ما نحن فيه ونوصل الصورة إن المعيار اللى انت عاوز تطمن بيه على نفسك مش محتاج مسح.. شوف وزنك زيادة قد إيه؟ أى إنسان رجل أو ست، يشوف بطنه قد إيه، وهيعرف على طول.. دا كلام لازم نعمله للناس فى المدارس والجامعات والكنائس والمساجد.

وتابع الرئيس: إننا بنفقد صحتنا.. ومش عشان التكلفة المالية.. لا كل حاجة ممكن تتدبر إلا الصحة متدبرش حتى فى الإعلام ضيوفنا فى البرامج فى التلفزيون عاملين إزاى؟.. كل واحد لازم يفتش أوى.. لما ادخل مكان ببص على حاجات متخطرش على بال وأقول إيه ده وإيه الناس دى.. الناس دى مش واخدة بالها من نفسها ليه إنت بتطلع السلم كدا. تقدر. أنا بتكلم على شباب مش ناس كبار فى السن و70 سنة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تنصيب «إلهام شاهين» سفيرة للتراث العربى
» سقوط شبكة دعارة فى الجيزة
» التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة القطن
» اعترافات صادمة لفتاة تحرشت بـ"ماجد المهندس"
» فنان شهير لـ متابعيه: "هسيب التمثيل وهعتزل"
» وزير الآثار يعلن اليوم تفاصيل كشف أثرى جديد بسقارة
» بالصور.. يوم هندى بالجامعة المصرية الروسية
» "المصرى" يفتتح مشواره الأفريقى عصر اليوم
» شاكيرا معرضة للحبس.. تعرف على السبب
» طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 13 درجة
» لماذا هاجم توفيق عكاشة المطرب تامر حسني؟

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • عصر

    02:41 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة