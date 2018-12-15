مفاجأة سارة لأهل القرى بشأن الصرف الصحى

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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنهم انتهوا من 236 مشروع مياه، و609 مشروعات صرف صحي، منهم 103 للمدن.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسي أن نسبة تغطية القرى بلغت  في 4 سنوات إلى 34% في القرى، منوهًا بأن في 30 يونيو 2020 ستصل نسبة تغطية الصرف الصحي إلى 44%.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من المشروعات القومية في مجال المياه والإسكان الاجتماعي، ومعالجة مياه الصرف الصحي، بحضور عدد من الوزراء، والمسئولين.

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