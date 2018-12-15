تأجيل محاكمة 213 متهمًا في أنصار بيت المقدس

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بيت المقدس

تنظيم بيت المقدس

محاولة اغتيال وزير الداخلية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لـ 22 ديسمبر لاستكمال الشهود.

استمعت المحكمة لشاهد الإثبات رامى رفعت والذى أكد أن مسلحين خرجوا عليه واستولوا على سيارته بمنطقة سيارة الحرفيين، وأن الأجهزة الأمنية عثرت على السيارة فى إحدى محطات البنزين.

ونادت المحكمة على الشاهد مصطفى عبد الحميد، وقال بعد حلف اليمن، إنه يعمل طبيب بشرى على المعاش، وأنه جاء للشهادة حول واقعة سرقة سيارته، فى شهر نوفمبر من عام 2013، وأثناء توجه إلى منزله بمركز القصاصين بالإسماعيلية فوجئ بهجوم شخصين مسلحين وطالبوا مفتاح العربية، واستولوا على السيارة، ودخلوا بها فى شارع سد، وعقب ذلك تركوا السيارة وقاموا بالهرب.

ونادت المحكمة على شاهد الإثبات، رئيس مباحث شرطة القصاصين، وقال بعد حلف اليمن، إنه تلقى بلاغا من الأهالى بوجود ضرب نار وعقب الوصول وجد أحد المتهمين بسرقة سيارة طبيب توفى من جراء تعدى الإهالى عليه.

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