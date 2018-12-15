» "الرئيس" يوجه رسالة للشعب المصري

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رسالة للشعب المصري بتخفيف الوزن والبعد عن السمنة المفرطة التي تسبب الكثير من الأمراض قائلاً: "كل ما يكون الوزن قليل والحركة كتير كل ما تكون الصحة أفضل والعكس صحيح.. كل ما نركب التوك توك 100 متر ونتحرك قليل كل ما نتخن ونزيد ومنعرفش ناخد نفسنا وحاجات كتير".

وأضاف الرئيس السيسي خلال فعاليات افتتاح عدد من المشروعات بمجالى المياه والإسكان الاجتماعى موجها حديثه للحكومة: "إنتوا محتاجين كمؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية والعمل الخيرى أن تاخدوا بالكم من وضع برنامج إعادة صياغة موازنة وزارة الصحة بمبادرات تحل المسائل، وليس بالتوعية فقط.

وتابع: "علينا العمل كلنا كالإعلام وأجهزة الدولة ووزارة الصحة والتعليم العالى والتربية والتعليم.. عشان نبدأ نعمل برنامج ضخم جدا للتوعية الصحية.. مش عشان التكلفة.. لا أنا عاوزك تعيش وتعيشى بصحة وسلامة لأكبر فترة ممكنة..

وأوضح أنه يجب أن تكون الرياضة مادة أساسية للنجاح؟.. المرحلة محتاجة كدا.. الناس مهتمة يودوا ولادهم بالعربية للكلية والمدارس عشان يجيبوا مجموع كويس وخلاص لكن محدش بيعلم ولاده رياضة.. الناس مهتمة يودوا أولادهم بالعربية!.. لما ابنى وبنتى يتخرجوا من الجامعة ويكون ضهره قابل يجيله انزلاق غضروفى نتيجة وزنه أو عضلات جسمه الضعيفة واشياء كثيرة.. يبقى أنا كدا سلمته للحياة مظبوط؟.. لا والله . انتوا محتاجين برنامج ويمكن يكون من ضمنه الرياضة جزء فى الشهادة عشان تنزلوا وتاخدوا ولادكم وتلعبوا رياضه بيهم.. أنا بتكلم صحيح ما دام إحنا مش واخدين بالنا ومش عارفين نعملهم كدا فى مدارسنا لدرجة أن حجم الوزن فى بلدنا بالشكل".

وأشار إلى أن وزيرة الصحة لم يكن لها أن تتحدث اليوم، لكنى قلتلها اطلعى لو سمحتى عشان تتكلمى للناس وتحللى الموضوع.. وطلعت وقالت الحكاية بالأرقام لكن الارقام تتحول لحكايتنا.. 17 مليون فقط من بين 55 مليون مواطن بينهم 11 مليون لديهم بعض الأمراض قد تجتمع فى شخص واحد.. الارقام كبيرة وتعطينا مؤشر.. وكل ما ندخل ويتم ميكنة قواعد البيانات فهذا أفضل.. وأتمنى أن تنتهى الدولة من عملية الميكنة بحلول  2020  من خلال الرقابة الإدارية وأجهزة الدولة.. كل ما نقدر نصل للبيانات سنستطيع عرض النتائج أمامكم بشكل افضل.. واتصور إننا محتاجين نفكر نخلى التربية الرياضية مادة أساسية فى المدارس والجامعات عشان الناس تخلى بالها وتعطيها الاهتمام الكافى".

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