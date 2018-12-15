الرئيس يداعب رئيس الوزراء: "خلى بالك من وزنك"

15 ديسمبر 2018 - 01:57 م

داعب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال تواجدهما في فعاليات افتتاح المشروعات التنموية.

وقال الرئيس السيسي موجهًا حديثه لـ"مدبولي": "عارفين يعنى ايه سمنة مفرطة وفوق الوزن.. دى أرقام كبيرة وضخمة.. ده مش 50 لـ 5"، مداعبًا رئيس الوزراء: "متزيدش فى مجلس الوزراء يا دكتور".

وطالب بضرورة إعادة صياغة موازنة وزارة الصحة بمبادرات تحل المسائل، قائلًا: "علينا العمل كلنا كالإعلام وأجهزة الدولة ووزارة الصحة والتعليم العالى والتربية والتعليم.. عشان نبدأ نعمل برنامج ضخم جدًا للتوعية الصحية.. مش عشان التكلفة.. لا أنا عاوزك تعيش وتعيشى بصحة وسلامة لأكبر فترة ممكنة.. كل ما يكون الوزن قليل والحركة كتير كل ما تكون الصحة أفضل والعكس صحيح.. كل ما نركب التوك توك 100 متر ونتحرك قليل كل ما نتخن ونزيد ومنعرفش ناخد نفسنا وحاجات كتير".