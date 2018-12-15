  • السبت 15 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:33 م
بحث متقدم
مقتل قائد شرطة شبيلي الوسطى جنوبي الصومال

مقتل وإصابة 81 شخصا فى اشتباكات بإثيوبيا

السيسي

الرئيس السيسى يحرج محافظ القاهرة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي: "والله اللي بيحصل في مصر غير مسبوق"

صورة الخبر

هل تلعب روسيا دورًا فى تأجيج احتجاجات "السترات الصفراء"؟

محاكمة متهميين

إدراج 319 متهمًا على قوائم الكيانات الإرهابية

خاشقجي

«ترامب» حريص على معاقبة قتلة «خاشقجى»

الرئيس السيسي

إحصائيات صادمة عن مرضى مبادرة 100 مليون صحة

المشدد لبائع قتل جاره بباب الشعرية

المشدد 10 سنوات لمتهم بـ"خلية مدينة نصر الثانية"

الرئيس السيسي

بث مباشر.. "السيسى" يفتتح عددًا من المشروعات التنموية

صلاح

تعليق «أديب» على فوز صلاح بلقب الأفضل فى أفريقيا

"السيسى" لوسائل الإعلام: "مش عاوز أقول كلمة صعبة"

آخر الأخبار

السيسي خلال افتتاجه مشروعات تنموية
السيسي خلال افتتاجه مشروعات تنموية

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

أسامة كمال: "الرئيس موجود فى كل معركة وكل مواجهة"

#

شاهد .. أول محجبة تفوز بعضوية الكونجرس الأمريكي

#

وقف برنامج«الغيطي» بسبب تصفية الحسابات الشخصية

#

القرموطي: في هذه الحالة سأقتل

الإعلام

عبد الفتاح السيسي

العشوئيات

المشروعات القومية

هاجم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية، وسائل الإعلام التى تروج الشائعات ولا تتحدث عن الإنجازات ومشاريع التنمية التى تقوم بها الحكومة قائلاً: "مش بلاقي حد في الإعلام بيتكلم على التحديات اللي بتواجهها الدولة، مش عاوز أقول كلمة صعبة.. مهم يبقى في فهم حقيقي للتحديات".

وأضاف الرئيس، خلال مخاطبته لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أثناء حديثها عن الإحصاءات الخاصة بحملة "100 مليون صحة": "محدش عارف.. محدش عارف الحكاية فيها إيه ومحدش عارف الدول بتمشي إزاي.. الناس بتفكر على قد الأكل والشرب والمدارس والتعليم، لكن المشروعات اللي بتتعمل منين.. مش تشوفوا الدولة دي دخلها كام الـ100 مليون دخلهم كام".

ويفتتح الرئيس اليوم، عددًا من المشروعات التنموية في مقدمتها محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، ومشروع "المحروسة 1"، الذي يعد أحد مشروعات تطوير العشوائيات ويقع بمدينة النهضة بحي السلام بمحافظة القاهرة، تمهيدًا لإعلان مصر خالية من العشوائيات.

ويضم "المحروسة 1" مشروع نحو 4900 وحدة سكنية، وعددًا من المحال والمكاتب والوحدات الإدارية في المشروع، لخدمة سكان المناطق العشوائية غير الآمنة، وتبلغ المساحة المخصصة للمشروع نحو 60 فدانًا، منها 37.4 فدان مخصصة للعمارات، و14.2 فدان مخصصة للخدمات، و8.4 فدان مخصصة للطرق وممرات المشاة، بجانب 2.7 فدان للمناطق الخضراء والفراغات العامة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "الرئيس" يوجه رسالة للشعب المصري
» قرار رئاسى بشأن كنيسة فى مدينة أهالينا 2
» تفاصيل استثمار أغنى رجل أعمال زيمبابوي فى مصر
» «سيد البلد» يبدأ استعداداته لـ «ذئاب الجبل»
» هذا ما قالته وزيرة الصحة عن "فيروس سي"
» تنصيب «إلهام شاهين» سفيرة للتراث العربى
» سقوط شبكة دعارة فى الجيزة
» التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة القطن
» اعترافات صادمة لفتاة تحرشت بـ"ماجد المهندس"
» فنان شهير لـ متابعيه: "هسيب التمثيل وهعتزل"
» وزير الآثار يعلن اليوم تفاصيل كشف أثرى جديد بسقارة

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • عصر

    02:41 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة