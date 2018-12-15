"السيسى" لوسائل الإعلام: "مش عاوز أقول كلمة صعبة"

15 ديسمبر 2018 - 01:59 م

هاجم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية، وسائل الإعلام التى تروج الشائعات ولا تتحدث عن الإنجازات ومشاريع التنمية التى تقوم بها الحكومة قائلاً: "مش بلاقي حد في الإعلام بيتكلم على التحديات اللي بتواجهها الدولة، مش عاوز أقول كلمة صعبة.. مهم يبقى في فهم حقيقي للتحديات".

وأضاف الرئيس، خلال مخاطبته لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أثناء حديثها عن الإحصاءات الخاصة بحملة "100 مليون صحة": "محدش عارف.. محدش عارف الحكاية فيها إيه ومحدش عارف الدول بتمشي إزاي.. الناس بتفكر على قد الأكل والشرب والمدارس والتعليم، لكن المشروعات اللي بتتعمل منين.. مش تشوفوا الدولة دي دخلها كام الـ100 مليون دخلهم كام".

ويفتتح الرئيس اليوم، عددًا من المشروعات التنموية في مقدمتها محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، ومشروع "المحروسة 1"، الذي يعد أحد مشروعات تطوير العشوائيات ويقع بمدينة النهضة بحي السلام بمحافظة القاهرة، تمهيدًا لإعلان مصر خالية من العشوائيات.

ويضم "المحروسة 1" مشروع نحو 4900 وحدة سكنية، وعددًا من المحال والمكاتب والوحدات الإدارية في المشروع، لخدمة سكان المناطق العشوائية غير الآمنة، وتبلغ المساحة المخصصة للمشروع نحو 60 فدانًا، منها 37.4 فدان مخصصة للعمارات، و14.2 فدان مخصصة للخدمات، و8.4 فدان مخصصة للطرق وممرات المشاة، بجانب 2.7 فدان للمناطق الخضراء والفراغات العامة.