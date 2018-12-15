تدريبات مشتركة بين طلاب الشرطة والحربية

15 ديسمبر 2018 - 02:10 م

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن بدء فعاليات التدريب المشترك السنوى بين طلاب كلية الشرطة والكلية الحربية هذا العام تبادلاً بمقرى كلية الشرطة والكلية الحربية، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تطوير المنظومة التدريبية، والعمل على توفير سبل الدعم الكافية لتبادُل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية، ورفع الكفاءة البدنية والقتالية لرجال الشرطة، وفى ضوء التعاون المشترك بين رجال الشرطة والقوات المُسلحة لتأمين الجبهة الداخلية، ومواجهة كل ما يشكل خطرًا على أمن واستقرار البلاد.

تفقدت قيادات الجانبين والضباط فعاليات التدريب وشاهدوا بيانا عمليًا مُشتركًا في ميادين التدريب المتطورة بالأكاديمية قام به الطلبة، أوضح مدى ما وصلوا إليه من مستوى عالٍ في التوافُق والتفاهُم في تنفيذ سيناريوهات تحاكى الواقع الأمنى تمامًا.

وأكد مدير كلية الشرطة عِظَم المردود الإيجابى للتدريب المُشترك سواء على المدى القصير أو الطويل، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على التوسع والتطوير في هذا المجال الذى من شأنه الإسهام في اكتساب الطلبة لمهارات جديدة.

ومن جانبه أشاد مدير الكلية الحربية، بالأداء المُتميز الذى ظهر به طلبة الكُليَّتَيْن مُعربًا عن تقديره للدور الوطني المُشرِّف الذى يقوم به رجال القوات المُسلحة والشرطة معًا لتأمين الجبهة الداخلية والخارجية ومواجهة الإرهاب.