الرئيس لـ قائد المنطقة المركزية: "فين الكنيسة يا عماد"

إيمان هاني
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سؤالاً إلى اللواء عماد الغزالي، قائد المنطقة المركزية، أثناء تقديمه وصف لمشروع أهالينا 1، قائلاً: "فين الكنيسة يا عماد".
ومن جهته رد "الغزالي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية، "معملناش يا فندم"، فعقب "السيسي": "ده توجيه، الكنسية تتعمل يا عماد "، ليرد "الغزالي": أنه سيتم إنشاء كنيسة في مشروع أهالينا 2.
ويفتتح الرئيس، عددًا من المشروعات القومية في مجال المياه والإسكان الاجتماعي، ومعالجة مياه الصرف الصحي، بحضور عدد من الوزراء، والمسئولين.
مغرب04:59 م
فجر
05:22
شروق
06:51
ظهر
11:55
عصر
14:41
مغرب
16:59
عشاء
18:29