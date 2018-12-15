تصريحات الرئيس عن الأسعار تساهم فى طمأنة المصريين

15 ديسمبر 2018 - 02:34 م

ترى صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة بالانجليزية، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخيرة عن فروق الأسعار بين مصر ودول أوروبا، تساهم في طمأنة المصريين وإعطاء المواطنين نظرة ايجابية عن المستقبل .

وكان قد دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي وسائل الإعلام المصرية إلى توضيح الفرق بين أسعار السلع في أوروبا ومصر لطمأنة المواطنين.

وفي تصريحات لبرنامج تلفزيوني على قناة "MBC مصر"، الخميس الماضي، حث "السيسي" الإعلام المصري على أن يعكس بشكل أدق وواقعي كيف ينظر المصريون إلى الأوضاع المعيشية بشكل إيجابي في البلاد وأن يتم تقدم تقارير عن الأحداث العالمية بطريقة تأخذ في الاعتبار الاختلافات بين مصر و دول أخرى.

وقال الرئيس "السيسي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر،"نحن نعمل بجد لتغيير حياة المصريين للأفضل، ومعدلات الانتهاء من المشاريع غير مسبوقة".

وتابع : "كما أن حجم العمل والعمالة في مصر تشعرني أننا قادرون على الوصول إلى كل بيت به رجل وشاب لتوفير فرص عمل جيدة، ونسير بخطى جيدة طالما المصريين متماسكين".

وأضاف الرئيس: "لي ملحوظة على التعامل مع الأحداث في دول أوروبا، يجب على الإعلام عمل مقارنات لما يحدث هناك بواقعية وموضوعية ومقارنته بما نحن فيه في مصر، فمثلًا ثمن لتر الوقود يتخطى 25 جنيهًا بخلاف ضريبة تضاف إليه تصل إلى 20%، كما أن الضرائب هناك تتخطى 30 و40%، وعلى الإعلام المصري استكمال هذه الصورة ببيانات ونقارنها بما نحن فيه".

وردت الحكومة المصرية، الجمعة الماضية، على شائعات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي التي تؤثر على صحة المواطنين،إذ أنكرت وزارة الصحة التقارير التي تفيد بأن حملة "سيسي" التي تضم 100 مليون شخص صحي" لم تكن مبادرة رئاسية.

وقالت في بيان إن "الحملة أطلقها الرئيس بهدف القضاء على الفيروس C وكشف الأمراض غير السارية في مرحلة مبكرة".

وأصدرت الوزارة بيانها بعد أن انتشار شائعات كاذبة من حين لآخر على وسائل التواصل الاجتماعي، بعضها منتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها الحكومة منظمة إرهابية.

وبعد تصريحات الرئيس، سرعان ما أنكرت الحكومة الشائعات، التي تتعلق بشكل أساسي بالظروف الحياتية للمواطنين .