» مستقبل وطن: مصر لديها رئيس يقاتل من أجل مصلحة الدولة

15 ديسمبر 2018 - 02:39 م

أشاد المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، بالمشروعات الخدمية ومشروعات تطوير العشوائيات التي افتتحها الرئيس السيسي اليوم، مؤكدًا أن مصر لديها رئيس يقاتل من أجل مصلحة الدولة المصرية، ويبذل مجهود جبار لانتزاع الفقراء من العشوائيات وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح عفيفي في بيان صحفي له اليوم، أن حجم المشروعات والإنجازات التي حدثت خلال الفترة الماضية في مصر تفوق أي معدلات طبيعية حدثت من قبل سواء على سبيل ضخامة وعدد المشروعات وتنوعها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبنى من جديد وفي وقت قياسي.

وأكد أن الدولة في عهد الرئيس السيسي في سبيلها للقضاء على العشوائيات بشكل نهائي خاصة ملف العشوائيات للمنشآت ذات الخطورة الداهمة، مضيفًا أن مشروعات الاسمرات والمحروسة 1 و2 كلها من أجل المواطن البسيط.

وتابع" أنه في الوقت الذي تطور مصر فيه العشوائيات لتوفير مساكن أمنة للمواطنين نرى الرئيس السيسي يهتم بحصة المصريين من خلال حملة 100 مليون صحة والتي تهدف للكشف المبكر عن الامراض لسرعة علاجها.

وأشار إلى أن ما يحدث في مصر الآن يعد إعجاز حقيقي، فهناك طفرة تحدث في مصر على كافة الأصعدة سواء الإسكان أو الصحة أو التعليم أو على سبيل المشروعات العملاقة ومحور قناة السويس، مضيفًا أنه يجب على كل مصري أن يفتخر بالرئيس السيسي.