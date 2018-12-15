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مانشستر سيتى يتخطى إيفرتون بثلاثية

الرياضة

مانشستر سيتى
مانشستر سيتى

أمير سعد

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إيفرتون

حقق فريق مانشستر سيتى فوزًا هامًا على إيفرتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب "الإتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدورى الإنجليزى.

انتهى الشوط الأول بتقدم السيتى بهدف أحرزه البرازيلى جابرييل خيسوس فى الدقيقة 22، ليوقع على أول أهدافه فى البريميرليج منذ 4 أشهر، وتحديدا يوم 19 أغسطس، عندما سجل هدفا فى مرمى هدرسفيلد تاون.

فى الشوط الثانى أضاف خيسوس الهدف الثانى له ولفريقه فى الدقيقة 50 من ضربة رأس، قبل أن يقلص دومينيك كالفيرت-لوين الفارق لإيفرتون فى الدقيقة 65.

وفى الدقيقة 69 أضاف البديل رحيم ستيرلينج الهدف الثالث بعد مشاركته بدقيقتين فقط، ليرفع رصيد أهدافه هذا الموسم فى البريميرليج إلى 9 أهداف، بفارق هدف وحيد عن كلا من محمد صلاح وبيير أوباميانج مهاجم أرسنال صاحبا الصدارة.

وشهدت المباراة مشاركة البلجيكى كيفن دى بروين مع السيتى بعد فترة طويلة من الغياب للإصابة، حيث شارك كبديل فى الدقيقة 75 بديلا للجزائرى رياض محرز.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتى إلى 44 نقطة ليرتقى لصدارة جدول الترتيب مؤقتا، بفارق نقطتين عن ليفربول الثانى الذى سيواجه مانشستر يونايتد غدا الأحد على ملعب "آنفيلد" فى السادسة مساء، بينما توقف رصيد إيفرتون عند 24 نقطة فى المركز السابع.

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