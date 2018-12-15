الدوري السعودي.. الهلال يسقط أمام الحزم

15 ديسمبر 2018 - 04:59 م

سقط فريق الهلال أمام الحزم، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة الدوري السعودي.

وعلى الرغم من تقدم الهلال بهدف مبكر عبر المهاجم الفرنسي جوميز في الدقيقة 18، إلا أن الحزم عاد للمباراة بتسجيل هدف التعادل عبر محمد الصيعري للحزم في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني وأضاف الضيوف هدف الفوز في الدقيقة 77 عن طريق ركلة جزاء نفذها أليماو.

وحافظ الهلال على صدارة الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، لكن الفارق تقلص مع النصر الوصيف إلى 3 نقاط فقط، فيما رفع الحزم رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ11.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا بعد إلغاء هدف للاتحاد ومنح الحزم ركلة جزاء باستخدام حكم الفيديو المساعد.

ويعود آخر فوز للحزم على الهلال في الدوري السعودي إلى يناير 2007، عندما فاز 2/0، ومنذ ذلك الحين حقق الهلال الفوز في 8 مباريات متتالية، علمًا أنهما لم يتقابلا منذ العام 2010، بسبب هبوط الحزم.