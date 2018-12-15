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ضبط مسجل وزوجته بتهمة السرقة

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تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، السبت، من ضبط مسجل خطر وزوجته، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة سيدة مُسنه بالإكراه أثناء تواجدها داخل مسكنها بمنطقة الساحل.

تلقى مأمور قسم شرطة الساحل، بلاغاً من الأهالى، بواقعة سرقة "إحدى السيدات" بالإكراه أثناء تواجدها بالشقة سكنها.

انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تم التقابل مع المجنى عليها 83 سنة ومقيمة بدائرة القسم، مصابة بكدمات بالوجه والجسم، والتى قررت قيام إحدى السيدات "المنتقبات" بعرض بعض المفروشات عليها، وبعد رفضها طلبت المتهمة منها كوب مياه، وأثناء ذلك فوجئت بدلوفها للشقة سكنها والتعدى عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات، واستولت على مشغولات ذهبية ومبلغ مالى بالإكراه وفرت هاربة.

تشكل فريق بحث وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "أمل.ر.ص" 31 سنة، سبق اتهامها فى قضية مشاجرة، وزوجها "أحمد م.ق" 30 سنة، بائع متجول، مسجل خطر، مقيمان بمنطقة عين شمس.

بإعداد الأكمنة، تم ضبطهما وبحوزتهما 20 جرامًا من مخدر الهيروين، وبمواجهتهما اعترفت المتهمة الأولى بارتكاب الواقعة بتحريض من زوجها المتهم الثانى، وأيد الثانى أقوال الأولى، وأنه اقتصر دوره على التواجد بمدخل العقار للتأمين، وأضاف أنهما قاما باستبدال المسروقات بالكمية المضبوطة من مخدر الهيروين للتعاطى.



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