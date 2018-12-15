» مونديال الأندية.. كاشيما يضرب موعدًا مع ريال مدريد

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تأهل كاشيما انتلرز الياباني إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على جوادالاخارا المكسيكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين في الإمارات، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

واستطاع الفريق الميكسكي ديبورتيفو جوادالاخارا تسجيل هدف في المباراة بالدقيقة 3 عن طريق لاعبه انخيل زالديفار، وفي الدقيقة 90 عن طريق ليو سيلفا، بينما سجل أهداف الفريق الياباني كاشيما انتلرز كل من ريوتا ناجاكي بالدقيقة 49 وسيرجيو أنطونيو سولير من ركلة جزاء في الدقيقة 70 واختتم الأهداف اللاعب هيروكي آبي في الدقيقة 84.

وبهذه النتيجة يصعد الفريق الياباني لنصف نهائي البطولة ليواجه ريـال مدريد الإسباني بينما ينتظر الفريق الميكسيكي الخاسر من مباراة العين والترجي ليقابله في مباراة تحديد المركز الخامس والسادس بالبطولة.



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