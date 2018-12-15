» البلجيكي «يانوفيسكى» مديرًا فنيًا للإسماعيلي

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المصريون

الإسماعيلي

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، تعيين البلجيكى تسيدومير يانوفيسكى، مديرًا فنيًا للدراويش لمدة موسم ونصف، خلفًا للبرازيلي فييرا.

ومن المقرر أن يشاهد المدرب البلجيكى مباراة الفريق أمام القطن الكاميرونى من المدرجات، والمقرر انطلاقها غدًا، الأحد، ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، على أن يبدأ مهمته عقب تلك المباراة.

وتم اختيار يانوفيسكى صاحب الـ61 عاما بعد دراسة دقيقة لعدد من السير الذاتية ليتم الاستقرار عليه ليقود الفريق خلال الفترة المقبلة.

 


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