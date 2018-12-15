"الإسكان" تعلن آليات التعامل مع حاجزي الإعلان التاسع بالإسكان

15 ديسمبر 2018 - 06:27 م





أعلنت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه تم الانتهاء من تحديد إجراءات وآليات التعامل مع حاجزى الإعلان التاسع بمشروع الإسكان الاجتماعى ممن هم خارج الأولوية بمدينة 6 أكتوبر، وكذلك حاجزى بعض المحافظات ممن هم داخل الأولوية بالإعلان الثامن بالمشروع (الكراسة الحمراء – الكراسة الزرقاء)، والذين لم يقوموا بالتحويل إلى أماكن متوافر بها وحدات، أو سحب مقدم الحجز، وذلك للاستمرار بمشروع الإسكان الاجتماعى بشروط الإعلان العاشر للمشروع.



وأشارت عبدالحميد، إلى أنه سبق موافقة مجلس الوزراء على استمرار حاجزي الإعلان الثامن (ممن هم داخل الأولوية) بالأماكن التالية (مركز كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ - مركز مغاغة بمحافظة المنيا - مركز طلخا بمحافظة الدقهلية - مركز دمنهور ومركز كفر الدوار ومركز الدلنجات بمحافظة البحيرة - مواقع شطا وتل الكاشف وعزبة البرج بمدينة دمياط بمحافظة دمياط)، وكذا استمرار حاجزى الإعلان التاسع بمدينة 6 أكتوبر ممن هم خارج أولوية الوحدات المُتوفرة، وذلك فى نفس المدن المذكورة فقط، ولكن بشروط الإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، موضحة أنه يتم احتساب سعر الوحدة السكنية بنفس أسعار الإعلان العاشر، وذلك خلال مدة تنفيذ 30 شهراً لاستلام الوحدة السكنية، على أن يتم البيع بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7 % سنوياً ثابتة ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل بحد أقصى 20 عاماً، مع تقديم الصندوق دعماً نقدياً يصل إلى 40 ألف جنيه مصري وفقاً لدخل مقدم الطلب الحديث، بشرط انطباق الشروط الخاصة بحدود الدخل المُعلن عنها بكل من الإعلان الثامن (لحاجزي الإعلان الثامن) والإعلان التاسع (لحاجزي الإعلان التاسع) باعتبارها حدود الدخل وقت التقديم وفى حالة عدم انطباق تلك الحدود وقت التقديم يتم رفض طلب العميل.



وقالت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: سيتم البدء في استقبال العملاء الراغبين في الاستمرار بنفس مشروعاتهم، بشروط الإعلان العاشر، بمكاتب البريد المميكن بداية من النصف الثاني من شهر يناير القادم، على أن يتم الإعلان عن التاريخ الفعلى في حينه من خلال الجرائد الرسمية، ومن خلال الموقع الرسمي للصندوق.



وأضافت: فيما يخص الإجراءات التى سيتم اتباعها من جانب العملاء بالنسبة لحاجزى الإعلان الثامن بالكراسة الحمراء أو الكراسة الزرقاء فى المدن السابق ذكرها فقط، والراغبين فى الاستمرار بالإعلان العاشر، يشترط سداد فرق مقدم جدية حجز بواقع مبلغ 5 آلاف جنيه باعتباره مبلغ جدية تحويل لدى مكاتب البريد المُميكن، حيث إن سعر بيع الوحدة السكنية 225 ألف جنيه قابلة للتغيير فى حدود نسبة 10 % كحد أقصى، بالإضافة إلى تحصيل دفعات ربع سنوية بواقع 10 دفعات بمبلغ 2000 جنيه بداية من مُنتصف شهر مارس 2019 للحاجزين بالكراسة الحمراء فقط، نظراً لسابق تحصيل دفعات ربع سنوية من الحاجزين بالكراسة الزرقاء خلال الفترات السابقة.



أما بخصوص الإجراءات التى سيتم اتباعها من جانب حاجزى الإعلان التاسع بمدينة 6 أكتوبر فقط، والراغبين فى الاستمرار بالإعلان العاشر، وحجز الوحدة السكنية (ثلاث غرف وصالة)، يشترط سداد فرق مقدم جدية الحجز بواقع مبلغ 3 آلاف جنيه باعتباره جدية تحويل لدى مكاتب البريد المُميكن، حيث إن سعر بيع الوحدة السكنية 225 ألف جنيه قابلة للتغيير فى حدود نسبة 10% كحد أقصى، بالإضافة إلى تحصيل دفعات ربع سنوية بواقع 10 دفعات بمبلغ 2000 جنيه بداية من مُنتصف شهر مارس 2019، أما فى حالة الرغبة فى حجز الوحدة السكنية (غرفتين وصالة) فلن يتم سداد فروق مقدم جدية حجز، ويُكتفى بمقدم جدية الحجز السابق سداده من جانب العميل عند التقدم للإعلان التاسع حيث إن سعر بيع الوحدة السكنية 185 ألف جنيه قابلة للتغيير فى حدود نسبة 10% كحد أقصى، ويشترط تحصيل دفعات ربع سنوية بواقع 10 دفعات بمبلغ 1500 جنيه بداية من مُنتصف شهر مارس 2019، وسيتم اعتبار الدفعة الأولى المُسددة لدى مكاتب البريد المُميكن بمثابة مبلغ جدية التحويل، وفى حالة عدم السداد فى التاريخ والمُهلة المُعلن عنها يلتزم المواطن باسترداد مقدم جدية الحجز بالإعلان التاسع.



وأكدت عبدالحميد، أنه سيتم إرسال رسائل نصية (SMS) على أرقام الهاتف المُسجلة لدى الصندوق، للمواطنين ممن هم خارج أولوية الوحدات المُتوفرة بمدينة 6 أكتوبر بالإعلان التاسع، وكذا للمواطنين ممن هم داخل الأولوية بالمدن السابق ذكرها بالإعلان الثامن، والذين لم يقوموا بالتحويل إلى أماكن متوافر بها وحدات أو سحب مقدم جدية الحجز، وذلك طبقاً لعدد الوحدات التـى سيتم توفيرها وتنفيذها فعلياً، بحيث لا يجوز للمواطن سداد أى من المبالغ المذكورة إلا بعد استلام رسالة نصية (SMS) بذلك، موضحة أنه في حالة رغبة المواطنين مستقبلاً فى استرداد أى من المبالغ المُسددة للاستمرار بضوابط الإعلان العاشر، يتم الاسترداد من خلال أى مكتب بريد مُميكن فى أى وقت





