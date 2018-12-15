» القبض على 9 تجار مخدرات في حملة أمنية

15 ديسمبر 2018 - 06:50 م

ألقى ضباط مكتب المخدرات بالتنسيق مع رؤساء مباحث الأقسام بالقليوبية القبض على عدد من تجار المخدرات خلال حملة مشتركة لضبط مروجى السموم البيضاء، أسفرت عن ضبط 9 تجار مخدرات بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة، وتم التحفظ على المخدرات والمتهمين، وتحررت المحاضر اللازمة، واحيلوا جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

وكانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية، واللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، بتكثيف الحملات الأمنية على المدن بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات ورؤساء مباحث الأقسام لضبط تجار المخدرات والسموم البيضاء.

وقامت حملة مكبرة قادها العقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنها والعقيد محمد عبد الهادى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة واستهدفت الحملات طوخ والقناطر الخيرية، وشبرا الخيمة وشبين القناطر وقليوب وأسفرت عن ضبط 9 تجار مخدرات بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة عبارة عن 400 جرام حشيش و180 قرص مخدر، و75 جرام استروكس، 130 جرام هيروين، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

كما ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطل هارب من حكم بالسجن المؤبد بدائرة مركز الخانكة، تم التحفظ على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مدير الأمن إخطارا من العميد يحي راضي رئيس مباحث المديرية، بضبط المدعو "أ. ط. ك " 28 سنه عاطل ومقيم شرق السكة الحديد – أبو زعبل – دائرة مركز الخانكة، محكوم عليه فى القضية رقم 25897 لسنة 2014م جنايات مركز الخانكة - قتل عمد، كلى رقم 6110 لسنة 2014م، بالسجن المؤبد، تم التحفظ على المتهم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.