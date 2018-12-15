فحص 265 شقة مفروشة وتحرير 37 قضية

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ضبط

فحص

شقق مفروشة

شنت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية ، والعميد يحي راضى رئيس مباحث المديرية، حملة أمنية استهدفت الشقق المفروشة فى مراكز وأقسام المحافظة، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية .

وأسفرت جهود الحملة عن فحص عدد 265 شقة وعدد 881 من قاطنيها، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما تم ضبط 37 قضية مرافق عامة، منها: 4 إشغال طريق، 2 نظافة عامة وبيئة و7 حالات إزالة فورية، 2 وصلة كهربائية، 9 إعلانات مخالفة، 6 فرش شاى، 7 تنده مخالفة، غلق إدارى.


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