"السترات الصفراء" تزحف نحو الشانزليزيه

15 ديسمبر 2018 - 07:05 م

تجمع متظاهرو "السترات الصفراء" في شارع الشانزليزيه الشهير وسط العاصمة الفرنسية باريس في عطلة نهاية الأسبوع، للمرة الخامسة على التوالي.

وأعلنت السلطات الفرنسية نشر الآلاف من عناصر الشرطة في حال اندلاع أي أعمال عنف أو اشتباكات كتلك التي شهدتها المظاهرات السابقة.

وبدأت حركة "السترات الصفراء" قبل خمسة أسابيع، للاحتجاج أوليا على رفع الضرائب على الوقود، بيد أنها انتشرت وتحولت إلى الدعوة لقضايا مطلبية أخرى كإصلاح التعليم.

واعتقلت الشرطة عشرات الأشخاص اليوم السبت، بيد أن عددهم ظل أقل بكثير من الأسبوع الماضي الذي شهد اعتقال 500 شخص.

واندلع عدد من الاشتباكات وسط باريس السبت حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود التي حاولت أن تشق طريقها وسط خطوط رجال الشرطة المكلفة بصدهم.

وقد أغلق بعض المحلات والمخازن التجارية في المدينة أبوابه ليوم كامل، بعد تحدي المحتجين النداء الذي وجهته السلطات الفرنسية لهم بعدم الخروج والبقاء في بيوتهم.